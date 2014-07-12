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باريس تدعو رعاياها إلى اليقظة في المغرب

المصدر: الرباط - عادل الزبيري
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طالبت السلطات الفرنسية من سياحها المتوجهين إلى المغرب توخي اليقظة والحيطة والحذر.

وفي بيان للخارجية الفرنسية، طالبت باريس من رعاياها المتواجدين أو المسافرين كسياح إلى المغرب "الالتزام التام والكامل بتعليمات الأمن".

ودعت باريس رعاياها من السياح في المغرب إلى "الابتعاد عن أماكن التجمعات والمسيرات الحاشدة"، مع ضرورة إبلاغ السلطات المغربية عند "الاشتباه في أية تحركات أو سلوكيات يصادفونها".

وأعلن المغرب عن رفع حالة التأهب الأمني في جميع أنحاء المغرب، لمواجهة التهديدات الإرهابية بعد توافر معلومات استخباراتية، تشير إلى تهديد مقاتلين متطرفين مغاربة من داعش.

ويتواجد الفرنسيون على رأس ترتيب السياح الأجانب في المغرب، فيما يعيش الآلاف من الفرنسيين في المغرب بصفة دائمة.

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