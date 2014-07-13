ارتفاع ضحايا انهيار المنازل في الدار البيضاء

أفادت وكالة الأنباء المغربية بارتفاع حصيلة حادث انهيار 3 منازل فجر يوم الجمعة الماضي، إلى 15 قتيلاً في مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المملكة.

فيما أفاد موقع "هيسبريس" الإخباري المغربي على الإنترنت، أن عدد القتلى وصل إلى 17 بعد انتشال 9 جثث لضحايا جدد صباح الأحد.

هذا وقام العاهل محمد السادس أمس السبت، بثاني زيارة إلى المصابين من جرحى حادث انهيار المنازل السكنية، من الذين يتلقون العلاج في جناح جراحة العظام والمفاصل في المستشفى الجامعي في مدينة الدار البيضاء.

وبحسب الديوان الملكي المغربي، وقف العاهل محمد السادس على الإجراءات التي تم اتخاذها لتمكين الضحايا من العلاجات الضرورية في أحسن الظروف.

وسبق للملك محمد السادس أن وجه بالتكفل بعلاج الأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية صحية، ووجه بإعادة إسكان ضحايا الحادث.

وتنتظر مدينة الدار البيضاء نتائج تحقيق رسمي، لمعرفة أسباب والمسؤولين عن الكارثة، التي قضت مضجع شهر رمضان لسكان أكبر مدينة مغربية.