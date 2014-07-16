الحكومة تعلن مسؤوليتها عن انهيار منازل الدار البيضاء

في أول تعليق رسمي للحكومة المغربية على حادث انهيار 3 منازل في مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب، ومقتل 23 مواطنا، أعلن محمد نبيل بن عبدالله، وزير السكنى وسياسة المدينة عن "تحمل الحكومة مسؤولياتها بشكل جماعي"، مطالبا بعدم "السقوط في تغليط الرأي العام".

وفي إجابة عن سؤال في مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان، أوضح الوزير المغربي أن "السلطات تبحث عن تحديد المسؤوليات" في الحادث الذي هز مدينة الدار البيضاء، فجر يوم الجمعة الماضي، مع "القيام بخبرة في العمارات المجاورة، لتجنب تكرار مثل هذه الفاجعة".

وبحسب المسؤول الحكومي المغربي، فإن "عملية البناء لم تحترم شروط السلامة"، وعوضا عن "هدم البناء السابق لتشييد البناء الجديد، تم البناء على الطابق القديم"، كاشفا عن وجود أحياء في مدينة الدار البيضاء فيها "مساكن قابلة للانهيار بسبب تراخيص بناء"، داعيا في سياق حديثه إلى "تكثيف المراقبة".

وأعلن وزير السكنى وسياسة المدينة أنه "لا يمكن أن يستقيل على سقوط أي منزل" في رد على مطالبات للمغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة استقالة الوزير المغربي.

وبحسب حصيلة رسمية، ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار 3 منازل في مدينة الدار البيضاء إلى 23 قتيلا وعشرات الجرحى لايزال العشرات منهم يتلقون العلاج.