المغرب.. المعارضة تتهم بنكيران بالابتزاز والنفخ

أطلقت كتل المعارضة في البرلمان المغربي "نيرانها السياسية" في اتجاه حصيلة عامين ونصف العام من أول تجربة حكومية يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ويتحالف فيها مع حزبي الحركة الشعبية والتجمع اليمينين، ومع حزب التقدم والاشتراكية اليساري.

فحزب الأصالة والمعاصرة المعارض وجه اتهاما لعبدالإله بنكيران رئيس الحكومة بـ "ابتزاز الدولة للحصول على مكافأة"، مضيفا أن التلويح المتكرر بـ"النزول إلى الشارع من أجل الاحتجاج" يدخل ضمن "الرؤية الابتزازية".

رفض منطق الابتزاز

وفي مداخلة قرأها عبدالحكيم بن شماس، عضو مجلس المستشارين الغرفة الثانية، والناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، انتقد بشدة تقديم حزب العدالة والتنمية الإسلامي لنفسه "عرابا للانتقال الديمقراطي" في المغرب، معلنا رفض حزبه لهذا المنطق القائم على "لعبة ابتزاز الدولة والمجتمع باسم الاستقرار"، مشددا في مداخلته على أن "الاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب" لم يولد مع ولادة الحكومة، بل هو "واقع تاريخي طبع الحياة السياسية المغربية والأحزاب الديمقراطية".

ووصف حزب الأصالة والمعاصرة، حصيلة عامين ونصف العام، لأول حكومة يقودها الإسلاميون في المغرب بـ "السوداء"، مهاجما "طريقة عمل" رئيس الحكومة في "خداع المغاربة" من خلال إيهامهم بأن "تحمله للمسؤولية الحكومية لا علاقة له بتعهداته والتزاماته المرتبطة بتحقيق الانتصارات".

ومن الاتهامات التي وجهها حزب الأصالة والمعاصرة المعارض لرئيس الحكومة "التحكم السياسي في تدبير العمل الحكومي" بانفراد حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقوده عبدالإله بنكيران في "اتخاذ العديد من القرارات خارج المقتضيات الدستورية" بالتوازي مع "التعامل مع باقي الحلفاء الحزبيين في الحكومة بمنطق الهيمنة والإلحاق والاستعلاء".

حكومة التحول الديمقراطي

وفي رده على حصيلة عامين ونصف العام للحكومة المغربية، وصف حزب العدالة والتنمية الإسلامي في البرلمان "حصيلة بنكيران" بـ"حصيلة الصمود والثقة والأمل"، لحكومة "التحول الديمقراطي" في المغرب.

وطالب الحزب الذي يقود الحكومة، من خلال كتلته البرلمانية بـ "تنزيل مضامين دستور يونيو 2011" الذي "تتحمل الحكومة فيه المسؤولية، إلى جانب باقي المؤسسات"، مع الدعوة العامة لـ"انخراط الجميع بروح وطنية عالية" في هذا "التمرين الدستوري".

وشدد عبدالعزيز عماري عضو مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان، عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، أن الحكومة على رأس "قائمة الإنجازات" قيامها بـ "إخراج المغرب من وضعية حرجة يطبعها الاحتقان"، واهتزاز "الثقة في المؤسسات"، في "مناخ إقليمي مضطرب"، إلى مرحلة "الاستقرار وتعزيز الأمن، والثقة وإيقاف المسار التراجعي، واستئناف مسار الإصلاح".

صمود النموذج المغربي

وبحسب الإسلاميين الحكوميين، فإن الحكومة الحالية "ساهمت في صمود النموذج المغربي أثناء فترة الخريف العربي" الذي عرف "ارتباكا في مسار عدد من الدول العربية" و"انتعاشا لمسار النكوص والالتفاف والانقلاب على إرادة الشعوب" العربية.

ووفق حزب العدالة والتنمية الإسلامي، فإن الحكومة "صمدت في مواجهة تيار المصالح" من الذين "استفادوا من اقتصاد الريع"، مضيفا أن الصمود الحكومي ظهر في "الوقوف في وجه قصف إعلامي" وفي الوقوف في وجه "الفرملة والإرباك من داخل الأغلبية الحكومية في سنتها الأولى" في إشارة إلى خروج حزب الاستقلال من التحالف الحكومي صوب المعارضة.

حصيلة "الورطة"

ومن جهته، طالب حميد شباط عضو مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان والأمين العام لحزب الاستقلال، أكبر حزب معارض، بإظهار "حقيقة علاقة" عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة "بتنظيم داعش" أي الدولة الإسلامية في الشام والعراق، وبجبهة النصرة، وبالموساد الإسرائيلي، واصفاً حصيلة عامين ونصف من عمل الحكومة، بأنها "الحصلة" أي الورطة.

واتهم الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض في البرلمان، رئيس الحكومة المغربية بـ"التحرك وفق أجندات عالمية" من أجل العمل على "بث الفوضى وزرع الفتنة" في المغرب، وفق منطق "الانتصار للانتماء الأيديولوجي، على حساب الانتماء للوطن، ولمصالحه العليا".

ولم يفوت الأمين العام لحزب الاستقلال، الملقب بالخصم اللدود لرئيس الحكومة المغربية، الفرصة تمر تحت قبة البرلمان، دون أن ينهال على فريق عمل بنكيران بوصف "الحكومة الأسوأ في تاريخ الحكومات المغربية" واصفا رئيس الحكومة بأنه "يضرب الناس بالحجارة".

النفخ في الحصيلة

وبدوره إدريس لشكر رئيس كتلة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري المعارض في البرلمان، اتهم عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة بـ"استغلال مبادرات" العاهل المغربي محمد السادس من أجل "النفخ في حصيلته الحكومية" معلنا عن تفاؤله بـ"قدرة المغاربة على معاقبة هذه الحكومة" خلال الانتخابات المقبلة.

ووصف الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري المعارض حصيلة بنكيران في الحكومة بأنها "مخيبة للآمال" وبأن العام 2013 كان "حكوميا أيضا"، مضيفا أنها خلقت "خريفا مغربيا" قبل أن يعلن أن "حصيلة بنكيران" هي "خطاب فضفاض" من "قاموس من الاستبداد والابتزاز السياسي".