المغرب يعتقل مواطنا فرنسيا مرتبطا بتنظيم القاعدة

أفادت وزارة الداخلية المغربية أن الأمن أوقف مواطناً فرنسياً، من أصول جزائرية، يوم السبت الماضي، في ميناء طنجة المتوسطي في مدينة طنجة شمال المغرب، على صلة بمختلف التنظيمات الموالية للقاعدة، التي تنشط في بؤر التوتر عبر العالم، خاصة في سوريا - جبهة النصرة - وفي العراق.

وبحسب بلاغ للداخلية، توصل بنسخة منه مراسل العربية في المغرب، فإن المواطن الفرنسي، سبق أن قاتل في صفوف تنظيم القاعدة في المنطقة الأفغانية الباكستانية، وفي البوسنة.

ومن جهة ثانية، كشفت تحريات الأمن المغربي، أن المواطن الفرنسي جرى تكليفه من قبل تنظيم النصرة، بالعودة إلى فرنسا "لاستقطاب وإرسال مقاتلين جدد"، من أصول فرنسية وعربية، لفائدة هذا التنظيم، بالإضافة لتقديم "الدعم المادي واللوجيستي اللازم"، ما يعني أن الأمر يتعلق بأحد "الذئاب" من "المقاتلين المتطرفين" الذين يعملون بشكل فردي لتنفيذ مهام دقيقة في صمت وبعيدا عن أعين الرقابة الأمنية.

وللفرنسي من أصول جزائرية، بحسب المصالح الأمنية المغربية، اتصالات بقياديي الجماعة الإرهابية "أنصار الشريعة" في ليبيا.

