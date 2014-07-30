ملك المغرب يعفو في عيد الجلوس عن 13 ألف سجين

أعلنت وزارة العدل في المغرب، أمس الثلاثاء، أن الملك محمد السادس أصدر عفواً عن 13 ألفاً و218 سجيناً، من بينهم 119 لاعتبارات إنسانية، وذلك بمناسبة "عيد الجلوس" أو "عيد العرش" الـ15 في المغرب.

وبحسب وزارة العدل، فإن هذا العفو من العاهل المغربي أتى "لإدخال السعادة على كافة فئات الشعب المغربي، ولاسيما منهم السجناء"، بالإضافة إلى "اعتبارات إنسانية" ترمي إلى "تحفيزهم على الاندماج وعودتهم السوية إلى رحاب المجتمع كأفراد فاعلين".

وبموجب هذا العفو، سيغادر 12 ألفاً و226 سجيناً مغربياً السجن، فيما سيتم تخفيض ما تبقى من العقوبة السجنية لـ681 سجيناً، وتحويل السجن المؤبد إلى المحدد عند 5 سجناء.

ووصل العاهل المغربي إلى الحكم في صيف العام 1999، بعد وفاة والده الراحل الملك الحسن الثاني.