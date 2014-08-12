الطيران المغربي يزيد رحلاته لإجلاء مواطنيه من ليبيا

أعلن الطيران المغربي عن مضاعفة رحلاته اليومية في اتجاه العاصمة تونس، من أجل المساعدة على تسريع عملية إجلاء المغاربة العالقين في ليبيا، والذين تمكنوا من الهروب من الحرب في ليبيا، عبر دخول تونس من الحدود البرية.

وتعهد الطيران المغربي، بتوفير أفضل شروط الراحة للمغاربة المقيمين في ليبيا، الذين فروا من الحرب، ويستعدون للعودة عبر مطار تونس.

ويقدر المسؤولون في الرباط، عدد المغاربة المقيمين في ليبيا بنحو 30 ألف شخص، يتركزون على وجه الخصوص في العاصمة الليبية طرابلس، وفي مدينة بنغازي.

وتشرف لجنة تنسيقية من داخل الحكومة المغربية، تتكون أساسا من كبار الموظفين في وزارتي الخارجية ومغاربة العالم، على عملية إجلاء المغاربة العالقين في ليبيا، وسط الحرب الدائرة في هذا البلد المغاربي.

في المقابل، تتخوف المصالح الأمنية المغربية، من تسلل متطرفين مغاربة من تنظيم النصرة أو داعش، عبر الجسر الجوي بين المغرب وتونس، للتسلل إلى المغرب، بعيدا عن الرقابة الأمنية، لتنفيذ عمل إرهابي في داخل المغرب.

وتتحدث تقديرات عن عشرات من المغاربة الذين انضموا في وقت سابق إلى التنظيمات المتشددة في ليبيا، والتي يتواجد بعضها في الصفوف الأمامية.



