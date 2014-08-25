المغرب يطالب بضرورة التصدي لجرائم الجماعات الإرهابية

أعربت المملكة المغربية عن استنكارها الشديد لكافة الجرائم والأعمال الوحشية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون في بيان لها إنه على إثر تزايد العمليات الإرهابية التي طالت العديد من المواطنين الأبرياء، على اختلاف جنسياتهم وعقائدهم ومهامهم، بمن فيهم الصحافيون، بتدبير وتنفيذ من جماعات إرهابية، خاصة في العراق وسوريا، تودي بأرواح الناس وتعدو في الأرض فسادا، فالمغرب يدين بقوة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والأعمال الوحشية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.

وأكد البيان أهمية تكاثف الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الإرهاب، وضرورة التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع الدولي بأسره، وعدم ربطها بأي ثقافة أو حضارة أو دين.

وأضاف أن هذه الجرائم الشنعاء تتنافى تماما مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتشكل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والأخلاقية الكونية.