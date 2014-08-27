قتيل وعشرات الجرحى إثر اصطدام قطارين في المغرب

قتل شخص وأصيب العشرات بجروح متفاوتة عقب خروج قطار للمسافرين عن سكته، ظهر أمس الثلاثاء، بمنطقة زناتة جنوب مدينة المحمدية قرب الدار البيضاء في المغرب.

ونجم الحادث إثر اصطدام قطار سريع للمسافرين كان متجها من مدينة الدار البيضاء صوب مدينة فاس، بقطار آخر مخصص لنقل السلع والبضائع.

وأكدت بعض المصادر المطلعة لـ"العربية.نت" أن القطار السريع خرج عن سكته، وانحرف باتجاه اليسار ليصطدم بقطار آخر كان في الاتجاه المعاكس، مما تسبب في وفاة شخص وأضرار مادية هامة، وجروح متفاوتة الخطورة في صفوف الركاب.

وذكر بيان للمكتب الوطني للسكك الحديدية أنه تم اتخاذ جل الإجراءات اللازمة للتكفل بالركاب، مضيفا أنه تم تجنيد العديد من العمال والموظفين لإعادة السير العادي للرحلات، كما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.