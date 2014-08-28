توم كروز يغلق طريقاً سريعاً في المغرب

يقوم النجم العالمي توم كروز بعد يومين بتصوير مشاهد المطاردات من فيلمه الشهير "المهمة المستحيلة 5" في طريق سريع بالمغرب بين مدينة مراكش وأكادير، وبذلك سيتم إغلاق الطريق لمدة أسبوعين.

وأعلنت شركة الطرق السريعة بالمغرب أنه سيتم توقيف حركة السير على الطريق المداري لمراكش ما بين المفرق في اتجاه أكادير إلى مدينة تمنصورت، ابتداء من 30 أغسطس حتى 12 سبتمبر المقبل لغرض تسجيل فيلم دولي.

وأضافت الشركة أنه على مستعملي الطريق المتجهين نحو أكادير الولوج إلى محطة الأداء "مراكش النخيل"، واتباع اللوحات الإرشادية المؤقتة للولوج ثانية إلى الطريق عبر مدينة تمنصورت.

ورغم المشاكل التي قد تعترض المسافرين العائدين من مدن الجنوب في نهاية فصل الصيف، والذين يستعملون عادة هذا الطرق الرئيسي، فإنه يحسب للمغرب إقدامه على تشجيع تصوير الأفلام وتسهيل الإجراءات، مما جعله قبلة لتصوير الأفلام العالمية.

وبدأ طاقم فيلم "المهمة المستحيلة 5" منذ أيام تصوير مشاهده الأولى في المغرب، وتحديدا بمنطقة "تاحناوت" الجبلية في نواحي مراكش، بحضور توم كروز، على أن يتم تصوير باقي المشاهد في الرباط والأحياء القديمة بمدينة الدار البيضاء.

ويشارك في بطولة الجزء الجديد جيرمي راينر، وسايمون بيج، وباولا باتون، ويخرجه كريستوفر ماكيوري. وسيتم عرض الجزء الخامس من فيلم "مهمة مستحيلة" بالقاعات السينمائية أواخر سنة 2015. وكان الجزء الأخير، الذي عرض عام 2011 وتم تصوير جزء منه بدبي قد بلغت إيراداته العالمية 694 مليون دولار حول العالم.