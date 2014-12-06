حبس 7 مغاربة أعلنوا مبايعتهم لزعيم داعش

بعد أن استمع إليهم في "الاستنطاق التفصيلي"، أمر قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب في محكمة قضايا الإرهاب، في مدينة سلا قرب الرباط، بإيداع 7 متهمين داخل السجن، للاشتباه في تورطهم في "نشر شريط فيديو تحريضي على شبكة الإنترنت".

وألقي القبض على المتهمين في مدينة بركان شرق المغرب، في 22 نوفمبر الماضي، ووجه لهم قاضي التحقيق تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف"، إضافة إلى "الإشادة بأفعال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص، مع حالة العود ـ أي التكرار ـ".

وسبق لوزارة الداخلية المغربية أن كشفت في نوفمبر الماضي، أنها رصدت في سياق "تتبع التهديدات الإرهابية"، شريط فيديو تحريضيا على يوتيوب"، تحت عنوان "ظهور جند الخلافة في المغرب الأقصى".

وفي شريط الفيديو، يعلن 3 أشخاص ملثمين مبايعتهم لأبو بكر البغدادي زعيم داعش، ويتوعدون بـ"القيام بأعمال إجرامية، على غرار ما يقوم به مقاتلو التنظيم من قتل وتنكيل".

يشار إلى أن المشتبه فيهم معتقلون سابقون بقانون مكافحة الإرهاب في المغرب، كما أنهم "خططوا للسفر إلى ليبيا عبر الجزائر من أجل التنسيق مع قادة تنظيم أنصار الشريعة"، قبل قيامهم بـ"الالتحاق بمعسكرات داعش" للخضوع لـ"مختلف التدريبات العسكرية والميدانية، وذلك في أفق نقل التجربة الإجرامية لهذا التنظيم إلى داخل المغرب".