المغرب.. تفاصيل حادثة القطار التي أودت بالوزير باها

أعلنت النيابة العامة في المغرب أن الراحل عبدالله باها، وزير الدولة، كان يعبر مشياً على الأقدام، سكة الحديد في مدينة بوزنيقة في ضواحي الرباط، عندما صدمه القطار السريع رقم 45، ليلة أمس الأحد.

والقطار السريع الذي صدم باها، ينقل يوميا المسافرين ما بين مدينتي الرباط والدار البيضاء.

وبحسب بيان النيابة العامة الصحافي، فإن سائق القطار استعمل المنبه الصوتي والإشارات الضوئية لتنبيه الراحل الوزير باها لتواجده على سكة القطار.

وحاول الراحل باها التراجع إلى الخلف، إلا أن القطار صدمه ورمى بجثته أمتارا بعيدا عن السكة الحديد.

ووفق بيان النيابة العامة، لا تزال التحقيقات مستمرة في وفاة الوزير الراحل.