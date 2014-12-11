بن كيران في تأبين باها: فجعنا بفقدان شخص مميز

أظهر تقرير تلفزيوني بثته القناة الثانية للتلفزيون الحكومي المغربي، وزراء من الحكومة المغربية يبكون زميلهم في الحكومة، الراحل عبد الله باها، في أول اجتماع حكومي بعد رحيله عشية يوم الأحد الماضي بعد أن دهسه القطار.

وفي أول تعليق له على حادث وفاة "رفيق عمره" الراحل وزير الدولة باها، أوضح رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران أن "اليوم ليس عاديا، ولا يمكن أن يكون عاديا، فالخطب كبير، خاصة وأننا فقدنا شخصا استثنائيا، بطريقة مفجعة".

وبيّن رئيس الحكومة أن "وزراء الحكومة أدوا القسم على أن يكونوا مخلصين لدينهم ولوطنهم ولملكهم، واليوم واحد منا غادر وأوفى بالقسم"، مضيفا أن الراحل باها "كان قاصدا طول حياته وجه الله تعالى، وعرف عنه إخلاصه لوطنه وملكه".

ووصف بن كيران رحيل وزير الدولة باها، بأنه "موعظة يجب على الجميع الوقوف عند رسالتها"، مشيرا إلى أن "الحكومة مسؤولة تعرف مهامها، والموت حق، وسائرون في عملنا، ونسأل الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة".

وكشف رئيس الحكومة أن "أعضاءً من الحكومة" اقترحوا عليه بأن يظل الكرسي، الذي كان يجلس عليه الراحل وزير الدولة باها، على يمين رئيس الحكومة، "شاغرا تقديرا وذكرى لروح الفقيد"، إلا أن بن كيران "رفض هذا المقترح النبيل"، وطلب من وزير الخارجية والأمين العام لحزب التجمع اليميني، صلاح الدين مزوار، الجلوس عليه، لأن "الحكومة متضامنة في كل الظروف".

وخاطب بن كيران وزراء حكومته قائلاً: "أتفهم حزنكم ومشاعركم، في أول لقاء نعقده" بعد فقدان وزير الدولة باها، مضيفا: "أعتقد أنكم ستتفهمون تأثري وحزني بهذا الحادث الأليم، بعد أن غادرنا واحد منا إلى دار البقاء".



