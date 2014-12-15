المغرب.. 4 قتلى في انهيار منازل جراء الأمطار

لقي 4 مغاربة مصرعهم في انهيار منازل جراء تساقط الأمطار الغزيرة، في كل من مدينتي الدار البيضاء (غرب) وآسفي (جنوب غرب)، والتي استمرت منذ ليلة الأحد وحتى صباح الاثنين، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية.

وقال بيان رسمي إن "شخصين لقيا مصرعهما صباح اليوم الاثنين إثر انهيار منزل بحي الجريفات في مدينة آسفي".

وأوضح المصدر نفسه أن "هذا المنزل انهار بالكامل بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال الساعات الماضية، مخلفا وراءه قتيلين من أسرة واحدة (امرأة وطفلتها)".

من ناحية أخرى، أفادت ولاية مدينة الدار البيضاء الكبرى عن انهيار منزلين في المدينة العتيقة للدار البيضاء، ليلة الأحد-الاثنين، ولقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 5 آخرون بجروح طفيفة في حادث انهيار 3 منازل أخرى.

وكانت الولاية قالت ليلة الأحد، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "4 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في حادث انهيار منزلين"، لكن الحصيلة ارتفعت صباح اليوم الاثنين.

وتعاني المدينة العتيقة في الدار البيضاء من مشكلة المنازل المهددة بالانهيار، من ضمنها 66 بناية، بحسب قرارات الهدم التي أصدرتها السلطات المحلية، فيما يعود تاريخ بناء 79 في المئة من منازل المدينة إلى أكثر من 50 سنة.

فيضانات نوفمبر

ولقي 36 شخصا مصرعهم نهاية نوفمبر بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدها الجنوب المغربي، وأدت إلى انهيار الكثير من المباني والقناطر وجرفت قطعان ماشية ومحاصيل.

وأعلنت الحكومة المغربية مدينة كلميم، التي لقي فيها وحدها 28 شخصا مصرعهم، مدينة منكوبة، فيما تحدثت الداخلية المغربية عن إنقاذ 500 مواطن، موضحة أن الأمطار كانت "استثنائية"، وفاقت 400 ملم في جبال الأطلس، فيما لم يتم إعطاء حصيلة نهائية لمجموع الخسائر.

الفيضانات تهدد مئات المناطق

وبحسب الصحافة المغربية فإن "هناك 400 نقطة مهددة بالفيضانات في المغرب"، حسب دراسة أنجزت في إطار "البرنامج الوطني للحماية من الفيضانات"، وهو برنامج يتطلب من أجل تأمين هذه المواقع 6 مليارات درهم (54 مليون يورو)، كان يفترض الانتهاء منه في 2012، مع تأمين المواقع الأساسية في أفق 2020.