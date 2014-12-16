تفكيك خلية تجند مغربيات في صفوف داعش

أعلن المغرب عن تفكيك خلية إرهابية جديدة، متخصصة في "تجنيد متطوعات نساء للالتحاق بداعش".

ويرأس الخلية الإرهابية، زعيمان اثنان، جرى توقيفهما من الأمن المغربي، في مدينة الفنيدق في شمال المغرب، بالتزامن مع اعتقال الأمن الإسباني لخمسة من شركائهما في داخل إسبانيا. وجرى تنفيذ العملية بتنسيق بين البلدين.

ووفق معلومات كشفت عنها وزارة الداخلية، وحصلت عليها "العربية"، فإن الخلية نشطت في مدينة الفنيدق في شمال المغرب، وفي مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين لإسبانيا في شمال المغرب، وامتد نشاط الخلية ليصل إلى مدينة برشلونة.

ولأفراد خلية "الداعشيات المغربيات" ارتباط بقيادات ميدانية مغربية في داعش، من الذين يخططون لتنفيذ "عمليات إرهابية" في "داخل المغرب".

وينسق المغرب مع إسبانيا في محاربة الإرهاب، لـ "تضييق الخناق" على كل نشاط أرهابي للاستقطاب أو إرسال مساعدات مالية إلى تنظيم داعش.

وهذه أول مرة، يتحدث فيها المغرب رسمياً، عن تزويج نساء مغربيات، لمقاتلين داعشيين في سوريا والعراق.