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المغرب يغلق ملف وزير الدولة باها.. لا جديد في وفاته

المصدر: الرباط ـ عادل الزبيري
عبد الله باها
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أعلن النائب العام في مدينة الدار البيضاء، أن وفاة وزير الدولة الراحل عبدالله باها، وقعت جراء "دهس قطار".

ففي عشية الأحد 7 ديسمبر الجاري، صدم الرأي العام المغربي، خبر وفاة بسبب قطار سريع يحمل الرقم 45، "للرجل الثاني في الحكومة"، وللرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عبدالله باها.

وأعلن النائب العام عن "حفظ المسطرة"، أي إيقاف التحقيقات في وفاة الوزير. وأوضح المسؤول القضائي المغربي، في بلاغ حصل عليه مراسل "العربية" في المغرب، أن قراره أتى بعد تشريح "جثة الراحل" و"الخبرة الجينية" و"كشف المكالمات الهاتفية".

واستند النائب العام، في قراره القضائي، إلى "تحريات فرقة الدرك" في مدينة بوزنيقة في ضواحي الرباط، و"تحليلات علمية وتقنية وفنية للدرك"، إضافة إلى تصريحات "حارس الممر الأرضي" تحت سكة الحديد وتصريحات "سائق القطار السريع" 45.

بلاغ النائب العام بلاغ النائب العام

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