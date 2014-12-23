العاهل المغربي: نقف إلى جانب تونس بعد انتخاب الرئيس

أرسل العاهل المغربي محمد السادس رسالة تهنئة رسمية إلى الباجي قائد السبسي، بعد انتخابه رئيساً لتونس.

وأكد العاهل المغربي، في الرسالة، حرصه القوي على العمل سوياً مع تونس لتعزيز العلاقات الثنائية مع الارتقاء بها لتكون دعامة أساسية لبناء "اتحاد مغاربي قوي ومتكامل".

وأشاد الملك محمد السادس بالثقة الغالية التي وضعها الشعب التونسي في الرئيس الجديد قائد السبسي، "تقديراً لخصالكم الإنسانية النبيلة، ولغيرتكم الوطنية الصادقة، وإيماناً منه بخبرتكم، وبكفاءتكم السياسية العالية"، وفق رسالة ملك المغرب.

كما عبر العاهل المغربي عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته لقائد السبسي، داعياً له بـ"كامل التوفيق في مهامه" لقيادة الشعب التونسي، الذي وصفه الملك المغربي بـ"الشقيق"، في هذه المرحلة الهامة من التاريخ العريق لتونس.

وأعلن الملك محمد السادس عن مشاطرة الرباط لتونس مشاعر الاعتزاز والفخر بنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي، الذي يجسد إرادة الشعب التونسي الأصيل، في المضي قدماً نحو تكريس المسار الديمقراطي، واستكمال الإصلاحات المؤسساتية، الكفيلة بتحقيق تطلعاته إلى مستقبل واعد وزاهر.

وفي تعليقه على علاقات المغرب بتونس، وصفها الملك محمد السادس، بأنها بمثابة الأخوة الصادقة، والتضامن الفاعل، بالإضافة إلى علاقات التعاون المثمر.

والعاهل محمد السادس هو ثاني زعيم عربي، يسارع لتهنئة الرئيس التونسي الجديد.

وتشهد العلاقات المغربية التونسية تقارباً مستمراً منذ ثورة الياسمين في تونس، وإسقاط نظام الرئيس السابق، زين العابدني بن علي.