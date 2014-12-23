العاهل المغربي والرئيس التونسي يتطلعان إلى "شراكة"

أجرى العاهل المغربي، محمد السادس، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وبحسب الديوان الملكي المغربي، عبر قائدا المغرب وتونس "عن اعتزازهما" بما وصفاه بـ"مستوى علاقات الأخوة المتينة" و"التعاون المثمر والتضامن الفعال" الذي يجمع الرباط وتونس.

ومن جهة ثانية، أكد الزعيمان حرصهما "على فتح آفاق أوسع للتعاون"، بين الجارين المغاربيين، للرقي بها إلى مستوى "شراكة نموذجية" لخدمة مصالح الشعبين المغربي والتونسي.

جاء هذا الاتصال الهاتفي الأول من نوعه بعد انتخاب التونسيين باجي قايد السبسي، وبعد يوم واحد من إرسال الملك محمد السادس، رسالة تهنئة للرئيس التونسي الجديد.

والعاهل المغربي هو ثاني زعيم عربي يسارع إلى تهنئة السبسي بفوزه في رئاسيات تونس، بعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويحتفظ الرأي العام التونسي بصور للعاهل المغربي الذي قام بزيارة رسمية العام الجاري إلى تونس، ومددها لتتحول لزيارة خاصة، وتجول خلال زيارته في أسواق العاصمة تونس، والتقط صورا مع مواطنين تونسيين، جرى ترويجها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.