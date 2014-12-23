المغرب.. تفكيك خلية ترهب المواطنين بالسلاح الأبيض

أعلن المغرب عن تفكيك "شبكة إجرامية"، تتكون من 5 عناصر، تنشط في مدينة طنجة، غرب شمال المغرب، "يتبنى أعضاؤها توجهات متطرفة"، ويقومون بـ "تنفيذ اعتداءات ضد المواطنين".

وحسب بيان لوزراة الداخلية المغربية فإن عناصر هذه الشبكة، متورطون في "تنفيذ عمليات إجرامية" في "أحياء مدينة طنجة"، باستعمال "أسلحة بيضاء وعصي".

في ذات السياق، يستمر المغرب في تطبيق أسلوب "الضربات الاستباقية" ضد الإرهاب، لتجنيب المملكة أي ضربات إرهابية جديدة.

ويرفع الأمن المغربي مستوى التأهب إلى مستويات قياسية، بعد تواتر معلومات استخباراتية، تتحدث عن "تهديد جدي وحقيقي" من داعش لتنفيذ "عمليات نوعية" من خلال "الداعشيين المغاربة" الذين خضعوا لتدريبات في سوريا والعراق، وأعيدوا إلى المغرب.

ومن باب الاحتياط، نشر المغرب "وحدات أمنية جديدة" تحمل اسم "حذر"، تتكون من جنديين اثنين وشرطي، وهي مسلحة وقادرة على التدخل ضد أي "تهديد إرهابي ميداني"، وهذه الفرق تنتشر في المطارات وفي الموانىء وفي محطات القطارات وبالقرب من الفنادق الكبرى وفي كل المناطق السياحية.