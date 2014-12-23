حزب مغربي يحمل وزير الرياضة وزر فضيحة "الموندياليتو"

أعلن امحند العنصر، وزير التعمير والأمين العام لحزب الحركة الشعبية اليميني في المغرب، والمشارك في التحالف الحكومي، عن استعداد حزبه لاتخاذ قرار ضد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، إذا كشفت التحقيقات الجارية تورطه المباشر في فضيحة ملعب الرباط، الذي غمرته مياه الأمطار خلال احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم للأندية، في شهر ديسمبر الجاري للعام الثاني على التوالي.

ففي لقاء على هامش منتدى وكالة الأنباء المغربية، كشف الوزير العنصر عن تحمل الوزير أوزين "المسؤولية السياسية" عما جرى في ملعب الرباط.

ومن جهة ثانية، نفى زعيم الحزب الثالث في التحالف الحزبي المكون للحكومة، أن يكون "هدد بسحب حزبه" من التحالف الحكومي، معلنا أن "الابتزاز ليس من خصال حزبه".

وطالب نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي برأس الوزير أوزين، بعد تداول واسع في الإعلام الدولي، للقطات يظهر فيها اللاعبون وهم يتقاذفون كرة القدم وسط برك مائية في ملعب الرباط، إضافة إلى صور تجميع مياه الأمطار بين شوطي المباراة، باستخدام قطع الإسفنج وأدوات يدوية بسيطة، ما أثار سخرية العالم.

وسبق أن قرر العاهل المغربي، محمد السادس، خلال الأسبوع الماضي، منع الوزير أوزين من حضور مباراة نهائي الموندياليتو في ملعب مراكش، مع توقيف كل أنشطته في كأس العالم للأندية، فيما وجه الملك رئيس الحكومة بتعميق البحث في فضيحة ملعب الرباط الكبير.

ولايزال تاريخ الكشف عن نتائج التحقيقات حول هذه الفضيحة مجهولا للرأي العام المغربي، وسط حديث غير مؤكد عن إمكانية عرض النتائج في اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الخميس المقبل.