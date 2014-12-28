"جلسة شاي" تجمع عاهل المغرب برئيس تركيا

جمعت "جلسة شاي" في قصر يلذز، في مدينة إسطنبول، السبت، العاهل المغربي محمد السادس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورافق العاهل المغربي عقيلته الأميرة سلمى وولي عهده الأمير الحسن وابنته الأميرة خديجة، فيما الرئيس التركي أردوغان كانت برفقته عقيلته إمينين وابنته سمية.

وتتواجد الأسرة الملكية في المغرب في "زيارة خاصة" في تركيا منذ 21 ديسمبر الجاري.

ونشرت صفحة للعاهل المغربي محمد السادس، يديرها شاب مغربي اسمه سفيان البحري، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت، أول صورة على طريقة السلفي، للملك المغربي مع أحد المواطنين في تركيا، فيما ظهرت صور أخرى للملك المغربي مع مواطنين مغاربة وأتراك خلال "زيارته الخاصة" إلى تركيا.

ويتابع المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"اهتمام واسع وشديد" صور العاهل المغربي محمد السادس، سواء التي تظهر للملك المغربي مع مواطنين عاديين أو من أرشيف الملك الشخصي، والتي يقف وراء نشرها الشاب المغربي سفيان البحري.