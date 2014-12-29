المغرب.. برنامج "رعاية" يساعد منكوبي الفيضانات

أفادت وزارة الصحة في المغرب عن تنظيم 367 زيارة ميدانية للفرق الطبية المتنقلة في 4 أقاليم في المغرب تضررت من فيضانات جنوب المغرب، خلال شهر نوفمبر الماضي.

ووفق بيان صحافي، قدمت الصحة 30925 خدمة صحية، ونظمت 11 قافلة طبية متعددة الاختصاصات. كما استفاد المواطنون المنكوبون بالفيضانات من الأدوية والعلاجات الضرورية.

وجاءت هذه الخدمات الصحية للحكومة ضمن برنامج ميداني اسمه "رعاية"، يهدف إلى دعم التغطية الصحية في المناطق المتضررة من أمطار نوفمبر الاستثنائية.

وانطلق برنامج "رعاية" الصحي في المناطق المنكوبة في 15 ديسمبر الجاري، وسيستمر إلى 30 مارس 2015.

وكشفت وزارة الإسكان أن 23.600 منزل تضررت من هذه الفيضانات غير المسبوقة في جنوب شرق وغرب المملكة منذ 60 عاما، بحسب السكان المحليين.