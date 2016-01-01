بالصور.. "العربية.نت" ترصد تأمين الرباط ليلة العام

للعام الثاني على التوالي ترافق "العربية" حصرياً أمن العاصمة المغربية الرباط خلال تأمين الساعات الأخيرة من السنة الميلادية والساعات الأولى للعام الجديد، ما أتاح الوقوف على واقع الخطة الأمنية خلال تطبيقها على أرض الواقع.

وخلت ليلة رأس العام الميلادي في المغرب، وفق ما تابعه مراسل "العربية"، من أي حادث أمني، باستثناء الاعتقالات الروتينية القليلة العدد، والمرتبطة بحالات الاتجار في المخدرات أو الخمور أو الاعتداءات بالأسلحة البيضاء أو السرقات.

وللعام الثاني على التوالي، نفذت إدارة الشرطة في الرباط، "خطة أمنية استباقية"، قبل أيام من ليلة ختام العام الميلادي، مكنت بحسب مصادر أمنية مغربية تحدثت لمراسل العربية، من "ليلة هادئة أمنيا".

في حوالي الساعة التاسعة ليلا، من ليلة الخميس - الجمعة، بدأ فريق "العربية" في تتبع سير تنفيذ "خطة أمنية مغربية" استثنائية، في سياق مطاردة أي "خطر أمني أو إرهابي" يمكن أن يغير وجه ليالي الرباط الآمنة.

في أحد المداخل الرئيسية للعاصمة الرباط، ينتصب حاجز أمني لا يترك سيارة أو شاحنة أو حافلة تمر دون مراقبة، سواء كان التفتيش سريعا أو مدققا، فعندما تقترب سيارة، يطلب الشرطي من السائق الانتظار على جانب الطريق، ويتسلم الشرطي البطاقة الشخصية للسائق مع أوراق السيارة، ويحمل الشرطي الوثائق للتدقيق الرقمي عبر الحاسوب من المواطن الداخل إلى الرباط.

وتشير معطيات الحاسوب إلى أن الشخص غير مسجل في أي ملف أمني أو إرهابي أو جنائي، فيغادر السائق الحاجز الأمني، بعد تسليمه كل أوراقه في "عملية تفتيش روتينية"، إلا أنها "استباقية لكل مستويات الخطر"، وفق تعبير أحد مرافقي "العربية" في ليلة رأس العام الميلادي.

وفي مقرين أمنيين اثنين بحيين شعبيين في العاصمة الرباط زارتهما العربية، وقبل أن تدق عقارب الساعة منتصف الليل، أوقف الأمن مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء "يتاجر بطريقة غير قانونية في المشروبات الكحولية". كما طال الاعتقال شبابا مغاربة في العشرينيات من العمر "نفذوا اعتداءات على المواطنين بأسلحة بيضاء".

وبالقرب من مركز تجاري عصري في أحد أهم وكبريات شوارع الرباط، تقف سيارتان اثنتان للشرطة، متقابلتان معا عند طرفي الشارع، وتضيئان أضواء التنبيه، وتراقبان تحركات السيارات، تحسبا لأي طارئ يتطلب "تدخلا أمنيا مباشرا". وعلى الرصيف، تتحرك فرقة أمنية اسمها "حذر"، وتتكون من جنديين اثنين وشرطي، وهي تستهدف مواجهة المخاطر الإرهابية، ولا تتوقف الفرقة عن المشي جيئة وذهابا، إلا للاستدارة.

وفي سابقة من نوعها، أطلقت إدارة الأمن في الرباط، سيارات متخصصة في الكشف عن بعد لـ"مخاطر إرهابية وأمنية مرتبطة بمتفجرات أو سيارات مفخخة أو أي مادة قابلة للانفجار". ويؤكد المرافق الأمني لـ "العربية" أن "الاستباق الأمني والإرهابي المغربي"، تحول اليوم إلى "نموذج إقليمي وعربي وإفريقي تطلبه دول أوروبية".

وعندما تسأل "العربية" عن الجريمة التقليدية، في آخر ليلة من السنة الميلادية، يأتي جواب المسؤول الأمني رفيع المستوى مغربيا: "الاستباق بدأ في المغرب ضد الإرهاب، ونقلناه إلى الجريمة"، ففي هذه الليلة من العام، فإن "المعادلة هي تمكين الناس من الاحتفال، وسط إجراءات أمنية لصالحهم وليس ضدهم، لأن المغرب بلد سياحي"، إلا أن وجود "تهديدات إرهابية متواترة من داعش، دفع المغرب إلى اليقظة في أعلى مستوياتها".

وخلال تحرك فريق "العربية" في الشوارع الكبرى في الرباط، برزت فرق أمنية تتكون من رجال شرطة، يتمشون راجلين، تأمينا للمدينة التي غرقت في النوم خلال الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد. ولم تتوقف أجهزة الراديو عن ترديد معلومات أمنية، ونداءات للمواطنين"، وتوجيهات للشرطة، في كل أحياء العاصمة المغربية.

وبالعودة من الجولة، إلى مقر إدارة الشرطة في الرباط، سمحت الرباط لمراسل "العربية" بدخول مقر فرق التنسيق لنداءات المواطنين، ووفقا للمرافق الأمني، فإن كل "نداءات المواطنين على الرقم 19"، التي تصل عبر الهاتف، جرى الاشتغال الجماعي عليها، بـ "روح فريق واحد"، لتقليص "زمن التدخل الأمني إلى 5 دقائق"، وتحقيق "نجاعة أمنية غير مسبوقة".

ويواصل المغرب منذ 2004 تنفيذ "سياسة أمنية استباقية"، بتنسيق أمني واستخباراتي ومعلوماتي مع عواصم أوروبية، في سياق "الحرب الدولية ضد الإرهاب".

وأرخت الإجراءات الأمنية المشددة في باريس وبروكسل، التي رافقها تقليص من مظاهر الاحتفال بالسنة الجديدة،، بحسب المراقبين، بظلالها على الساعات الأخيرة من الليلة الأخيرة للعام الميلادي مغربيا، إلا أن الرباط انتقلت إلى العام الميلادي الجديد بسلام.