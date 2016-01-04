المغرب.. العاطلون عن العمل يحرقون شهاداتهم الجامعية

اختار العاطلون عن العمل من المغاربة، من حملة الشهادات الجامعية العليا، اختتام احتجاجاتهم السلمية للعام 2015، بإحراق نسخ من الشهادات الجامعية، كأسلوب احتجاجي جديد ضد الحكومة المغربية.

وتواصل حركات احتجاجية سلمية للخريجين الجامعيين في المغرب رفع مطالبهم للحصول على مناصب للشغل في الإدارات الحكومية المغربية، عبر "التوظيف المباشر"، وهو ما ترفضه الحكومة التي تطالب بضرورة "اجتياز المباريات لدخول الإدارات" والحصول على وظيفة.

ويمثل شارع محمد الخامس، في العاصمة المغربية الرباط، مكانا مفضلا للحركات الاحتجاجية للعاطلين عن العمل لرفع مطالبهم ولإثارة انتباه الصحافيين إلى قضيتهم، ولتوصيل صوتهم للبرلمانيين.

فمنذ حوالي عقدين اثنين، سجل الشارع المغربي ولادة احتجاجات اجتماعية وسلمية للعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات المغربية، من الذين اختاروا الضغط على الرباط عبر الاحتجاجات والمسيرات للحصول على ما يصفونه بـ "حقهم القانوني" في دخول الإدارات الحكومية.