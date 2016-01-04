مطالبات بترسيم أول العام الأمازيغي في #المغرب عطلة

في رسالة مكتوبة إلى رئاسة الحكومة المغربية، طالب "مركز النكور من أجل الثقافة والحرية والديمقراطية"، وهي منظمة عير حكومية مقرها في مدينة الحسيمة (في شمال المغرب)، بـ"اعتماد فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا".

وربط المركز بين طلبه الرسمي وبين "مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في النسيج الاجتماعي الوطني" المغربي، إضافة إلى مكانة "الحضارة الأمازيغية العريقة في تاريخ شمال إفريقيا"، ودورها في "بناء الشخصية الوطنية المغربية".

ومن جهة أخرى، ذكّر المركز بـ"مساهمة الحضارة الأمازيغية على امتداد 33 قرنا" في "الحضارات الإنسانية".

13 يناير.. أول العام الأمازيغي

ومن المرتقب أن يحيي الأمازيغ المغاربة السنة الأمازيغية الجديدة يوم 13 يناير الجاري، أي بداية العام 2966 بالتقويم الأمازيغي، والذي يعود لـ950 عاما قبلا الميلاد.

يذكر أنه في المغرب، فاتح العام الميلادي هو يوم عطلة رسمية، فيما تمنح الرباط يومين اثنين كإجازة في السنة الهجرية الجديدة.

ويتطلع النشطاء الأمازيغ إلى ترسيم فاتح السنة الأمازيغية 13 يناير من كل عام كعطلة رسمية، رابطين بين مطلبهم وبين الدستور المغربي لعام 2011، الذي اعترف بالثقافة الأمازيغية وباللغة الأمازيغية.