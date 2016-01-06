الرباط تتصدى للجريمة باعتماد استراتيجية أمنية متكاملة

اعتمدت إدارة الشرطة والأمن في الرباط، "إستراتيجية أمنية متكاملة"، لمواجهة الجريمة، التي تهدد سلامة المواطنين.

فبحسب مسؤولين أمنيين مغاربة، تحدثوا للعربية نت، فإن الرباط اعتمدت الوقاية من الجريمة؛ عبر التواجد المكثف للدوريات الأمنية، في الشوارع، مع اعتماد آلية عمل لتجفيف منابع الجريمة.

ففي إقليم/ جهة الرباط، كشفت معطيات إحصائية جديدة، عن تعامل الشرطة مع 44853 قضية مسجلة في سنة 2015، وبلغت نسبة النجاح الـ 86‎%‎، مع تسجيل تراجع في عدد القضايا المسجلة بـ %9,60.

هذا وقدمت الشرطة، إلى القضاء،62462 شخصا؛ لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة، فالقاصرون سجلوا %1,99"، بحسب آخر إحصائيات للجريمة في إقليم/ جهة العاصمة المغربية.

الرباط الكبرى.. تراجع للجريمة

وفي العام الماضي 2015، بلغت السرقات المسجلة، 5073 قضية، منها 2433 سرقة بسيطة؛ ففي عام واحد تراجع هذا النوع من الجرائم بنسبة 23.44‎%‎، في الرباط الكبرى.

هذا ونفذت الشرطة في الرباط، "العمليات الأمنية الاستباقية"، ليتم اعتقال ما يلي:

178 عصابة إجرامية متخصصة في سرقات السيارات، والسرقات بالعنف، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

10 عصابات متخصصة في النصب والإحتيال والوساطة في مجال الدعارة.

47 شبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات.

وخلال العمليات الأمنية، في الرباط، هذا أبرز ما تم الحجز عليه:

56571 قرصا من حبوب الهلوسة.

113 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

1332 غراما من المخدر الصلب الأبيض؛ الكوكايين.

443 كيلوغراما من الحشيش/ القتب الهندي.

23930 من علب السجائر المهربة من الخارج.

