المغرب يحجب المكالمات المجانية للواتساب والفايبر

بدأت شركات الاتصالات في المغرب، في تطبيق منع لإجراء الاتصالات الهاتفية عبر المحمول، من برامج للتواصل الاجتماعي، مثل واتساب وفايبر وفايسبوك ميسنجر.

وعبر مغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "مفاجأة من العيار الثقيل"، مصدرها 3 شركات/ فاعلة، تشتغل في مجال الاتصالات؛ اتصالات المغرب، وإنوي، وميديتيل.

وعزت صحف مغربية، سبب هذا القرار، إلى ارتفاع إقبال المغاربة على استعمال المكالمات الهاتفية المجانية، خاصة في اتجاه خارج المغرب؛ ما تسبب في خسائر مالية للفاعلين في الاتصالات.

وعبر مغاربة عن تخوفهم من حجب لمواقع التواصل الاجتماعي، مثل واتساب، لتوفيرها اتصالات هاتفية مجانية.

وتفقد مراسل العربية، مواقع شركات الاتصالات على الإنترنت، وخلت من أي إخبار حيال هذا القرار، غير المسبوق.

هذا وحاول مراسل العربية، تجربة مكالمات هاتفية عبر تطبيق واتساب، على الهاتف المحمول، من خلال الجيل الرابع، إلا أن رسالة برزت باللغة الفرنسية، مفادها أن هذا "النوع من الخدمة محجوب".

هذا وبدأ المغرب، قبل أشهر قليلة، في استعمال الجيل الرابع – G4 - في الإنترنت