المغرب.. القبض على أول خلية داعشية في 2016

فكك مكتب محاربة الإرهاب، التابع للمخابرات الداخلية المغربية، خلية إرهابية داعشية، هي الأولى من نوعها في العام الجديد 2016.

وأتى تفكيك هذه الخلية في "إطار تتبع التهديدات الإرهابية لداعش"، وفق بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، توصل به مراسل "العربية".

وتتكون الخلية الإرهابية، بحسب الرباط، من 7 متطرفين ينشطون في منطقة تسمى بدار بوعزة، في نواحي مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب.

روابط داعشية وثيقة

وبينت التحريات الأولية المغربية أن "زعيم الخلية على صلة وثيقة بقادة ميدانيين داعشيين في الساحة السورية العراقية".

ونسقت الخلية مع "داعش" لـ"تجنيد وإرسال مقاتلين مغاربة، من أجل اكتساب الخبرات العسكرية في معسكرات التنظيم في سوريا والعراق، في أفق العودة إلى المغرب، لتنفيذ عمليات إرهابية، تتماشى مع الأجندة التخريبية لداعش".

ويواصل المغرب العمل ميدانياً بـ"مخطط أمني استباقي"، في سياق "رفع درجة التأهب الأمني"، ضد المخاطر الإرهابية لتنظيم "داعش".

