المغرب يعتقل 7 للاشتباه في صلتهم بداعش

قال المغرب، الجمعة، إن قوات الأمن اعتقلت سبعة للاشتباه في أنهم متطرفون على صلة بتنظيم داعش، من بينهم زعيم المجموعة.

وقالت السلطات المغربية إن المجموعة المتطرفة كانت نشطة في بلدة دار بوعزة بالقرب من الدار البيضاء.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن المجموعة كانت على اتصال بتنظيم داعش في سوريا والعراق، وحاولت إرسال مقاتلين إلى هناك للتدريب حتى يعودوا وينفذوا هجمات على أرض المغرب.

وقال البيان إن التحقيقات كشفت أن قائد المجموعة له اتصالات قوية بقادة داعش في العراق وسوريا.

وتعتقد الحكومة المغربية أن 2000 مغربي يحاربون في صفوف جماعات مسلحة في سوريا والعراق. وعاد نحو 220 إلى المغرب بينما قتل 286 شخصا.

وشهد المغرب عددا من الهجمات نفذها متطرفون مشتبه بهم، كان أحدثها في مراكش عام 2011.