داخلية المغرب: الطلبة المتدربون نفذوا "خطوات تصعيدية"

في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء المغربية، أفادت وزارة الداخلية بتسجيل "إصابات خفيفة في صفوف المتدربين" في مراكز مهن التربية والتكوين خلال مسيرات احتجاجية "لم يتم التصريح بها" في مدن الدار البيضاء ومراكش وإنزكان.

وذهبت الداخلية إلى أن طلبة مغاربة ينتمون إلى "التنسيقية الوطنية للمتدربين" واصلوا "خطواتهم التصعيدية" التي "بدأت منذ 7 أكتوبر 2015".

وكشفت السلطات المغربية أن المحتجين تسببوا في "خلق الفوضى والتدافع"، ما أدى إلى "وقوع إصابات خفيفة" و"تسجيل حالات عديدة من التظاهر بالإغماء".

مسيرات للطلبة المتدربين غير قانونية

وبينت الرباط أن "هذه المسيرات لم يتم التصريح بها" قانونيا، كما جرى "تبليغ قرارات منعها للمعنيين بالأمر" من الطلبة، إلا أن "طلبة أصروا على تنظيمها في خرق تام للقانون".

ومن جهة ثانية، أوضحت الداخلية المغربية أنه "امتثالا للضوابط والأحكام القانونية"، جرى القيام بـ"محاولات لثني المحتجين عن الاستمرار في خرق القانون ومطالبتهم بفض تجمهراتهم"، كاشفةً عن تسجيل استجابة لفض الاحتجاجات في مدينتي فاس وطنجة.

وبحسب الداخلية فإن محتجين في مدن مغربية، وبـ"تشجيع من بعض الأطراف" التي "اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى"، قامت بـ"تحدي القوات العمومية واستفزازها والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة".