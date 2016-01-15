السويد: لن نعترف باستقلال الصحراء الغربية

نقل التلفزيون السويدي عن وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أن "حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة لن تعترف باستقلال الصحراء الغربية".

ووفقاً للقناة الرابعة في التلفزيون السويدي (TV4) فإن فالستورم، ستعلن عن هذا القرار في أقرب الآجال، وربما يوم الاثنين المقبل.

وذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان قد حشد أغلبية برلمانية في الولاية الرئاسية السابقة، للاعتراف بالصحراء الغربية، غير أن حكومة التحالف البورجوازي آنذاك، رفضت هذا القرار.

ووفقاً للتلفزيون السويدي فالمغرب حاول في الخريف الماضي الضغط على السياسيين السويديين، عن طريق اتخاذ العديد من الإجراءات ضد السويد على رأسها تعطيل التجارة بين البلدين.

وبحسب الإذاعة السويدية، سيقوم رئيس مجلس النواب المغربي رشيد طالبي العلمي، يوم الثلاثاء المقبل، بزيارة للبرلمان السويدي (ريكسداغ) للقاء بنظرائه السويديين.