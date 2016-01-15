حزب مغربي معارض يجمد عضوية برلماني لإهانته الصحافيين

أقدم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في المغرب، على اتخاذ قرار تجميد عضوية مستشار برلماني، بعد أن صدرت عنه اتهامات ضد الصحافيين المغاربة، بعدم تمتعهم بالروح الوطنية، في نقاش في يوم دراسي في مقر الغرفة الثانية في المؤسسة التشريعية المغربية.

ففي يوم دراسي نقاشي، حول "إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء"، من تنظيم البرلمان المغربي، أمس الخميس، أعلن مستشار برلماني من كتلة الأصالة والمعارصة المعارض، بلغة تهكمية، أن معاشات البرلمانيين هي بالعامية المغربية "جوج ريال"؛ وتعني مجرد ملاميم.

ومن المرتقب، عرض المستشار البرلماني، على اللجنة التأديبية، لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، لاتخاذ ما تراه مناسبا في حقه.

والمستشار البرلماني، الذي تجرأ على اتهام الصحافيين بقلة الوطنية، تعرض لسيل من الانتقادات شديدة اللهجة، من الصحافيين المغاربة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتذار للصحافيين

وعلى لسان سهيلة الريكي، الصحافية المغربية والقيادية في حزب الأصالة والمعارصة المعارض، تقدم الحزب السياسي بـ "اعتذار لرجال ونساء الإعلام"، مع تأكيد للتقدير البالغ للجسم الإعلامي المغربي، ودوره في تنوير الرأي العام.

ويرى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أن معاشات البرلمانيين والوزراء، هي "ريع سياسي"، متقدما بمشروع قانون للمؤسسة التشريعية للقيام قانونينا بإسقاط رواتب التقاعد.

ويتواجد موضوع إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، وسط القضايا الرئيسية، عند الرأي العام المغربي، بعذ دعاوى أطلقها نشطاء مغاربة، على مواقع التواصل الاجتماعي.