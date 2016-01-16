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مصورة مغربية ضمن الجرحى بهجوم القاعدة على واغادوغو

المصدر: العربية.نت
المصورة المغربية ليلى العلوي
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ذكرت مصادر إعلامية مغربية أن المصورة الفوتوغرافية المغربية الفرنسية ليلى العلوي قد أصيبت إصابات بليغة، خلال الاعتداء الذي استهدف مساء الجمعة فندق "سبلنديد" في العاصمة البوركينابية واغادوغو.

ويبدو أن ليلى أصيبت بعدة رصاصات (2 أو 5 حسب المصادر) وفقدت الكثير من دمّها ونقلت لتخضع لعملية جراحية هامة في أحد مستشفيات عاصمة بوركينا فاسو. ‪وحسب وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية فإن جروح ليلى العلوي بالغة، ولكن حياتها ليست مهددة.

وكان عدد من المسلحين الملثمين اقتحموا فندق "سبلانديد" الذي يقيم فيه عدد من الأجانب ومن موظفي الأمم المتحدة. وكانت المصورة المغربية تتعشى في مقهى الفندق في واغادوغو، حيث تقوم بعمل تصويري لصالح منظمة العفو الدولية "امنستي انترناشنال".

يذكر أن ليلى العلوي ولدت عام 1982 في باريس ودرست التصوير في جامعة في نيويورك وتعيش اليوم بين بيروت وباريس ومراكش. وتقدم حالياً معرضها الشهير "المغاربة" (ويحتوي على صور لمغاربة مختلفين) في باريس في الدار الأوروبي للتصوير والمعرض ينتهي مساء الأحد 17 يناير.

من أعمال المصورة المغربية ليلى العلوي من أعمال المصورة المغربية ليلى العلوي
هجوم القاعدة في بوركينا فاسو هجوم القاعدة في بوركينا فاسو
هجوم القاعدة في بوركينا فاسو هجوم القاعدة في بوركينا فاسو
هجوم بوركينا فاسو هجوم بوركينا فاسو

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