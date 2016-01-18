المغرب.. ممرضة تتوج بملكة جمال الأمازيغ للعام الجديد

فازت الممرضة لبنى الشماق (20 عاماً) بلقب ملكة جمال الأمازيغ لسنة 2966 بمسابقة رسمية في مدينة أغادير جنوب المغرب.

وفي بلاغ صحافي، توصل به مراسل "العربية"، فإن "جميلة الأمازيغ" الجديدة، تنتمي إلى منطقة أورير في جهة إقليم سوس جنوب البلاد، بعد تنافس مع جميلات مغربيات أخريات.

وفازت لبنى على 9 حسناوات في المرحلة النهائية، بعد بدايات للتنافس بـ30 مترشحة، جرى اختيارهن بمعيار العمر، الذي يتراوح ما بين 18 و28 عاماً، بالإضافة إلى إتقان اللغة الأمازيغية، وشروط تتعلق بالجمال والقوام والثقافة.

وجاء اختيار ملكة جمال الأمازيغ في المغرب، بعد تصويت من الجمهور ولجنة التحكيم. كما ستشارك ملكة الجمال ووصيفاتها في أنشطة خيرية، برعاية من منظمة أهلية غير حكومية.

ويرى القائمون على هذه المسابقة أن "الهدف هو التعريف بالثقافة الأمازيغية، التي تحتضن موروثاً ثقافياً حيال المرأة الأمازيغية".

وتصاعدت الأنشطة الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تبرز وتحتفي بالمكون الأمازيغي في الثقافة المغربية، وسط نص دستوري مغربي، اعتمد عبر صناديق الاقتراع في العام 2011، أعلى من الأمازيغية كجزأ أساسي من الهوية المغربية، وكلغة رسمية ووطنية لكل المغاربة.