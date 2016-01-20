المغرب يعتقل "دواعش" خططوا لاعتداءات إرهابية

كشف المغرب رسميا عن اعتقال 3 من الداعشيين المغاربة، من الموالين للتنظيم الإرهابي داعش، في مدينة طنجة في شمال المغرب.

ففي بلاغ صحافي لوزارة الداخلية المغربية، نجح مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة المغربي، التابع للمخابرات الداخلية، يومي 17 و18 يناير الجاري، في إيقاف الداعشيين المغاربة.

وارتبط المعتقلون الثلاثة بصلات بمقاتلين مغاربة في الساحة العراقية والسورية، كما خططوا لتنفيذ اعتداءات بأسلحة بيضاء ضد أشخاص مخالفين لمنهجهم العقائدي المتطرف، وفق أسلوب العمليات البربرية التي يقترفها مقاتلو داعش.

وفي حزمة مخططات المعتقلين في خلية طنجة في شمال المغرب، عمليات سطو وسرقات من أجل الحصول على أموال، من أجل "تمويل مشروع التحاقهم بمعسكرات داعش خارج المغرب".