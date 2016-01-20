ترحيب مغربي بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا

يواصل المغرب تقديم الدعم الدبلوماسي، لمرحلة ما بعد توقيع الاتفاق النهائي بين الأطراف الليبية، في منتجع الصخيرات المغربي، في خريف العام الماضي.

فالمغرب عبر عن ترحيبه رسميا، بـ "إعلان مجلس الرئاسة الليبي، عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبي، برئاسة فائز مصطفى سراج".

ففي بيان رسمي للخارجية، أعلنت الرباط أنها "خطوة هامة في مسار تنفيذ الاتفاق السياسي"، الذي توافقت بشأنه كافة الأطراف الليبية"، في يوم 17 ديسمبر 2015، في المغرب.

وعبر المغرب، من جهة أخرى، عن آماله في "مسارعة مجلس النواب الليبي"، إلى "اتخاذ إجراءات اعتماد هذه الحكومة، لإنهاء حالة الانقسام السياسي، ووضع حد للانفلات الأمني، ورفع المعاناة عن الشعب الليبي".

كما ذكرت المملكة المغربية، عن دعمها "للجهود الدولية المساندة للحل السياسي في ليبيا"، من أجل "استكمال الانتقال الديمقراطي"، معلنة وقوفها إلى جانب "مرحلة البناء"، بتضافر جهود كل الأطياف السياسية ومكونات المجتمع الليبي"، من أجل "المصالحة الوطنية".

وناشدت الرباط المجتمع الدولي، لتقديم الدعم اللازم إلى حكومة الوفاق الوطني، لكي "تتمكن من أداء مهامها"، و"إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي".

فخلال قرابة العام الكامل، حافظ المغرب، وفق المراقبين، على فتح أبوابه أمام أطراف الأزمة والنزاع في الداخل الليبي، للتفاوض على وضع سياسي نهائي، للخروج من الصراعات السياسية والاقتتال الداخلي.