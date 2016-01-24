المغرب.. العماري أمينا لحزب الأصالة المعارض

نجح إلياس العماري في الفوز بكرسي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض في المغرب، خلال أشغال ثالث مؤتمر عام للحزب، المتواصلة أعماله في منتجع بوزنيقة بضواحي العاصمة الرباط.

وبهذا يكون العماري ثالث أمين عام في تاريخ الحزب منذ تأسيسه في 2008، ليخلف مصطفى الباكوري الذي تولى قيادة الحزب خلال السنوات الأخيرة.

كما انتخب المؤتمر فاطمة المنصوري، عمدة مدينة مراكش السابقة، على رأس المجلس الوطني، أي برلمان الحزب، في سابقة من نوعها، في تاريخ الأحزاب السياسية الكبرى مغربيا.

والعماري هو الرئيس الحالي لجهة/إقليم طنجة وتطوان، في غربي شمال المغرب، بعد أول انتخابات محلية سجلها المغرب تحت مظلة دستور 2011، وجرت في شهر سبتمبر الماضي.

والزعيم الجديد للحزب الأزرق اللون والملقب بحزب الجرار، هو ابن قرية في ضواحي مدينة الحسيمة، وينتمي إلى الجيل الجديد من السياسيين المغاربة الذين أتوا ما بعد 2004.

هذا ويأتي انعقاد مؤتمر الحزب المعارض الأشرس لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة، في سنة انتخابية تشريعية مغربية، من المتوقع أن تفرز من خلال صناديق الاقتراع ثاني حكومة في تاريخ المغرب في ما بعد الحراك الناعم للعام 2011.