الجزائر تعلق رحلاتها الجوية مع طرابلس

قرر الطيران المدني الجزائري تعليق الرحلات الجوية بين الجزائر العاصمة وطرابلس اعتباراً من الجمعة، وفق ما أعلنت وزارة النقل الجزائرية في بيان مساء الثلاثاء.

وجاء في البيان الذي بثته وكالة الأنباء الجزائرية أنه "بعد إبلاغ السلطات الليبية وشركة الطيران الليبية، قرر الطيران المدني الجزائري تعليق الرحلات الجوية بين الجزائر العاصمة وطرابلس اعتباراً من الجمعة 29 يناير 2016 وحتى إشعار آخر".

وقد زار رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، الجزائر الاثنين من أجل "تقييم الوضع السائد في ليبيا" في وقت رفض مجلس النواب المنتخب منح الثقة لحكومته.

