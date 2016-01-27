المغرب يوافق على ترحيل بعض مواطنيه من ألمانيا

في اتصال هاتفي بين العاهل المغربي محمد السادس والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، تم الاتفاق على "ترحيل دون تأخير" في اتجاه المغرب لـ"الأشخاص الذين يتواجدون في وضعية غير قانونية" فوق التراب الألماني من المغاربة الذين صدر في "حقهم قرار الترحيل" من السلطات الألمانية.

ووفق ما ورد في بيان للديوان الملكي المغربي، اطلع عليه مراسل قناة "العربية"، فإن اتفاقا مغربيا ألمانيا جرى خلال "محادثات رسمية" حيال "تعزيز الاتصالات بشكل فوري لإعداد ودراسة ملفات الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية" في ألمانيا.

وجرى الاتفاق بين المستشارة الألمانية والعاهل المغربي على "قيام وزير الداخلية الألماني، في أقرب الآجال، بزيارة إلى المغرب" من أجل تدارس ثنائي ورسمي تحت مظلة من العلاقات الثنائية المتطورة في الاتجاه الإيجابي لملف "التدفقات الأخيرة للمهاجرين السريين"، أي المهاجرين غير القانونيين، القادمين من المغرب في اتجاه ألمانيا.

مهاجرون غير قانونيين مغاربة في صفة لاجئين إنسانيين

وصعدت إلى الواجهة منذ الصيف الماضي حالات مهاجرين غير قانونيين من المغاربة من الذين "يدعي بعضهم زورا حيازة صفة لاجئ"، في سياق من "الاستغلال السلبي، وبشكل مكثف، من طرف شبكات تهريب الأشخاص" الناشطة في ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط.

ومن جهتها، وجهت المستشارة الألمانية للعاهل المغربي "دعوة رسمية" للقيام بـ"زيارة رسمية" إلى ألمانيا.

كما وقفت المباحثات المغربية الألمانية عند "التطور الإيجابي للعلاقات الثنائية"، فالمستشارة الألمانية عبرت من جهتها عن "ارتياحها للتعاون المكثف" الذي "يجمع بين البلدين في مختلف الميادين"، معربة في نفس السياق عن رغبتها في "العمل على تعزيزه".