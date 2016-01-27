المغرب: 15 إصابة في الحسيمة بعد هزة أرضية بالمتوسط

كشفت وزارة الصحة المغربية أن الهزة الأرضية التي ضربت في 4.22 بتوقيت غرينتش، في البحر الأبيض المتوسط، خلفت في مدينة الحسيمة شمال المغرب 15 إصابة جراء الهلع الذي انتاب المواطنين.

وفي حصيلة للصحة المغربية وردت لمراسل "العربية" في بلاغ صحافي، فإن 3 حالات لمواطنين أصيبوا بكسور في الساق والكاحل والكتف، استفادت من "التدخل الجراحي الطبي".

ومن الإصابات المسجلة "حالتا تصدع لمواطنين على مستوى القدم"، استفادتا من العلاج، مع تسجيل 7 حالات لـ"فزع ورضوض خفيفة"، و"حالة فزع عند امرأة حامل" جرى "التكفل بها في المستعجلات"، مع "مصاحبة من الطب النفسي".

وبحسب الصحة المغربية، فإن الرباط فعلت بعد تسجيل الهزة الأرضية، يوم الاثنين الماضي، "لجنة لليقظة وللتتبع" محليا في مدينة الحسيمة، الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

وعاش سكان مدينتي الحسيمة والناظور في شمال المغرب ساعات من الخوف والهلع، بعد شعورهم بهزة زلزالية وصلت إلى 6.2 على سلم ريشتر، وكان مركز الهزة على عمق 10 كيلومترات في البحر الأبيض المتوسط.