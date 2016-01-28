الصحة المغربية: 10% من التلاميذ الذكور مدخنون

كشفت وزارة الصحة المغربية أن 31% من الرجال يستهلكون التبغ، أي يدخنون، فيما تسجل نسبة التدخين عند التلاميذ، ما بين 13 و15 سنة، تصل ٳلى 10%عند الذكور، و7%عند الإناث.

وقال وزير الصحة المغربي، البروفيسور الحسين الوردي، إن "الدراسات الوطنية في المغرب، مقارنة مع دول شرق المتوسط، كشفت ارتفاع نسبة التدخين مغربياً".

ويتسبب التدخين في 8% من الوفيات العامة في الرباط، كما أن 75% من وفيات سرطان الرئة، و10% من وفيات أمراض الجهاز التنفسي.



وفي عام 2010، قام المغرب بإضافة مكافحة التدخين، ضمن المخطط الوطني – القومي للوقاية ومراقبة السرطان، بعد أن كان "أول بلد وضع قانوناً لمكافحة التدخين،على الصعيد الإقليمي في أبريل 1991"، مع تسجيل اعتراف حكومي رسمي، بـ"عدم صدور أي مرسوم تطبيقي من أجل تفعيل هذا القانون".

ولا يزال التدخين في الأماكن العمومية في المغرب، كالمقاهي أو المطاعم مثلاً، مسموحاً قانونياً، بالرغم من وجود قانون مانع.

وتعاني المدارس من تواجد باعة متجولين على أبوابها، يبيعون الدخان بالتقسيط، ما يسهل على التلاميذ من القاصرين، البداية مبكراً في مغامرة التدخين.