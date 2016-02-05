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نفي مغربي لوجود جنون البقر وسط المواطنين

المصدر: الرباط – عادل الزبيري
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نفت وزارة الصحة المغربية وجود أي "حالة وسط المغاربة"، مصابة بإنفلونزا جنون البقر، أحد أسوأ أنواع الإنفلونزا المرضية والمعدية.

ففي بلاغ صحافي، توصل به مراسل "العربية"، شددت الصحة المغربية على أن "الأمر يتعلق بحالات متفرقة ومحدودة للإصابة بالتهاب رئوي حاد"، ناتج عن "الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية".

وشددت الصحة على أن "الوضعية لا تدعو إلى القلق"، مشددة على أن "تسجيل حالات الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية"؛ هي "عادية" في بعض الأوقات من السنة في المغرب.

ولفتت الصحة المغربية، من جهة ثانية، إلى "تسجيل سنوي، لحالات الإصابة بهذا الفيروس، خلال موسم البرد".

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