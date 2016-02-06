العاهل المغربي يعين وزيرا منتدبا جديدا في الخارجية

في مدينة العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء الغربية، عيّن العاهل المغربي محمد السادس، اليوم السبت، ناصر بوريطة، وزيرا منتدبا في الخارجية المغربية.

وبحضور عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة، أدى الوزير المنتدب في الخارجية، القسم أمام العاهل المغربي.

وشغل ناصر بوريطة، منصب كاتب عام، أي كبير الموظفين، والرجل الثالث في الأهمية التراتبية بعد الوزيرين في الخارجية المغربية.

ويلقب المراقبون الوزير المنتدب الجديد بورطية بـ"ابن وزارة الخارجية المغربية"، حيث تدرج في المسؤوليات الإدارية في الماكينة الدبلوماسية المغربية.

وهذا رابع تعديل حكومي، في تاريخ أول حكومة مغربية، يرأسها حزب العدالة والتنمية والتي تشكلت عام 2012، بعد انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، أعقبت دستور 2011، والربيع المغربي الناعم.