البطالة تحبط 77 ألف شخص عاطل في المغرب

أفادت دراسة حديثة حول سوق العمل بالمغرب خلال سنة 2015 بأن عدد الأشخاص العاطلين الذين يئسوا من البحث عن عمل بلغ 77 ألف شخص، وهو ما يمثل 6.7% من الحجم الإجمالي للعاطلين عن العمل بالبلاد مقابل 6.4 خلال سنة 2014.

وتبعاً للدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، فإن نسبة الأشخاص المحبطين في إيجاد عمل والذين تراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، تشكل 80% بالمجال الحضري، بينهم ما يزيد عن الثلثين من حاملي الشهادات، ويشكل الذكور الفئة العظمى.

وأشارت الدراسة إلى أن ظاهرة البطالة تبقى أكثر انتشاراً في صفوف حاملي الشهادات والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، وهذا ما يقر به أيضاً وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبدالسلام الصديقي.

ففي مداخلة له في جلسة بقبة البرلمان عقدت أخيراً، قال الوزير إنه "على الرغم من الجهود المبذولة من أجل التصدي للبطالة لا سيما للكفاءات فإن نسبتها تبقى مرتفعة بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين''.

وتابع الوزير قائلاً إن "تشخيص وضعية سوق الشغل بالمغرب يبرز عدداً من التحديات والإكراهات التي تواجه نمو التشغيل، أهمها ضعف محتوى النمو الاقتصادي من التشغيل وارتفاع وتيرة النمو الديمغرافي، إضافة إلى عدم ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل التي تعتبر إحدى عوامل ارتفاع بطالة الشباب وحاملي الشهادات".

وارتفع معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة من 17.2% إلى 17.3%، فيما انخفض معدل البطالة لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة من 4.7% إلى 4.1%.

من جهتها، أوضحت دراسة المندوبية السامية حول سوق الشغل أن الاقتصاد المغربي أحدث ما بين السنة الماضية والتي قبلها 33 ألف منصب شغل، 29 ألف منصب بالوسط الحضري، و4 آلاف بالوسط القروي. كما احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى على مستوى إحداث مناصب الشغل.

وفي هذا الإطار، تراجع عدد العاطلين بـ19 ألف شخص، 10 آلاف بالوسط الحضري، و9 آلاف بالوسط القروي، وبذلك بلغ حجم البطالة 1.148.000 شخص على المستوى الوطني، وهو ما يمثل انخفاضاً بـ1.6 مقارنة مع السنة الفارطة.

وبالنظر إلى تطور حجم السكان النشيطين، تراجع معدل البطالة من 9.9% إلى9.7% على المستوى الوطني، ومن 14.8% إلى 14.6% بالوسط الحضري، ومن4.2% إلى4.1% بالوسط القروي.

وكانت حكومة عبد الإله بنكيران قد حددت ضمن أهدافها إنهاء ولايتها التشريعية بتحقيق معدل بطالة بنسبة 8%، مع أنها كانت تعلم أن هذا يعد تحدياً كبيراً، وفق ما جاء على لسان وزير التشغيل. وبالنظر إلى المعطيات الرسمية فإن الآفاق تبدو سلبية.

وفي هذا السياق، دق المركز المغربي للظرفية ناقوس الخطر حول الوضعية الاجتماعية في 2016، متوقعاً أن ينعكس انكماش النمو الاقتصادي خلال العام الحالي بشكل سلبي على الوضعية الاجتماعية، خاصة التشغيل واستهلاك الأسر اللذين سيتأثران بشكل ملحوظ جراء تراجع معدل النمو الاقتصادي.

كذلك اعتبر المركز أن إصرار الحكومة على التقشف رغم الهامش المتاح يفاقم وقع الأزمة على التشغيل واستهلاك الأسر.