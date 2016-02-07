غرينبيس ترحب بافتتاح محطة "نور1" للطاقة الشمسية

رحّبت غرينبيس العالم العربي بافتتاح محطة "نور1" في مدينة ورزازات، جنوب شرقي المغرب، وهي المرحلة الأولى من مشروع ضخم يجعل المغرب مثالاً يحتذى به في مجال الطاقة الشمسية ونموذجاً واضحاً لتقليص التبعية إلى الخارج في مجال الطاقات وتطوير مجتمعها المحليّ.

يتماشى إطلاق "نور1"، المحطة الأكبر في العالم لتوليد الكهرباء من تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية والأكبر في العالم العربي لناحية المحطات الشمسية ككلّ، مع الحقائق التي وردت في تقرير منظمة غرينبيس الصادر في سبتمبر 2015 بعنوان "100% طاقة متجددة للجميع- ثورة الطاقة 2015". يظهر التقرير حجم الاستثمارات الكبرى والحلول الممكنة لقطاع الطاقة المتجددة في العالم، ونموّ هذا القطاع في السنوات الأخيرة.

وقال مسؤول الحملات في غرينبيس العالم العربي جوليان جريصاتي "أظهر المغرب أنه رائد حقيقي في مجال الطاقة المتجددة، وخطوته هذه ما هي إلا البداية في طريق طويل لتحقيق التنوّع في مصادر الطاقة، والتخلّص بشكل كلّي من النفط والفحم والعمل على خطة 100% طاقة متجددة بحلول العام 2050".

وفي موازاة الافتتاح أطلقت غرينبيس الدولية والجمعية الأوروبية للكهرباء الشمسية الحرارية (إستيلا) ومنظّمة الطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة الكيميائية (سولار بيسِز) النسخة الرابعة من تقرير "المشهد العالمي للكهرباء الشمسية الحرارية 2015". يتناول التقرير فوائد التكنولوجيا المستخدمة في مشروع "نور" التي تساهم في تعزيز الاقتصادات المحلية وتوفير إمداد موثوق من الطاقة، وتقليص كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سبيل منع ارتفاع الحرارة الشامل أكثر من 1,5 درجات مئوية.

ويظهر التقرير قدرة الطاقة الشمسية الحرارية على توظيف ما قد يصل إلى 2,7 مليون شخص في العام 2030، ودورها في مكافحة تغيّر المناخ لتوفير حوالي 12% من كهرباء العالم مع حلول 2050.