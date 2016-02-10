الرباط: اجتماع مغربي سعودي في مايو

أعلن وزير الخارجية المغربي انعقاد الدورة الـ13 للجنة العليا المغربية السعودية في شهر مايو المقبل في المغرب، من أجل إعطاء "دينامية جديدة" للعلاقات الثنائية بين المملكتين.

وأشار الوزير المغربي صلاح الدين مزوار إلى وجود "طموح مشترك" مغربي سعودي لـ"تطوير العلاقات" الثنائية.

وحملت زيارة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى المغرب اتفاقاً ثنائياً على "ترتيبات لتعزيز التشاور" بين خارجيتي المملكتين.

وشكر وزير الخارجية المغربي نظيره السعودي على تلبيته لدعوة مغربية للقيام بأول زيارة رسمية بصفته وزيراً للخارجية السعودية إلى الرباط.

وفي مؤتمر صحافي مشترك أعلن وزير الخارجية المغربي إجراء "مباحثات معمقة" مع الجبير، الأربعاء.

وأكد وزير خارجية المغرب "البعد الاستراتيجي للعلاقات" بين الرباط والرياض.

من جهة ثانية، شدد مزوار على أن العلاقات الثنائية بين الرباط والرياض "تؤطرها توجيهات العاهلين المغربي والسعودي" الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.