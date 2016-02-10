المغرب.. مجلس المستشارين طرح 822 سؤالاً على الحكومة

كشف مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، عن "حصيلة الرقابة" لعمل الحكومة في الدورة الخريفية التي ختمت أشغالها الثلاثاء، في انتظار الدورة الربيعية المرتقبة في شهر أبريل المقبل.

وبالأرقام، بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان خلال الدورة الخريفية 822 سؤالاً. من جهتها أجابت الحكومة عن 130 سؤالاً عاجلاً، و87 سؤالا عادياً.

ومن خلال الأسئلة الكتابية، راقبت الغرفة الثانية البرلمانية الحكومة، من خلال 118 سؤالاً، فيما أجابت الحكومة عن 12 سؤالاً.

"المستشارين": مساءلة 32 قطاعاً حكومياً

وعقد مجلس المستشارين، 14 جلسة، كل يوم ثلاثاء، من كل أسبوع، جرى خلالها مساءلة 32 قطاعاً وزارياً، وهيمن القطاع الاجتماعي بنسبة 47,32% من مجموع الأسئلة المطروحة.

ويعتمد المغرب نظام الغرفتين في المؤسسة التشريعية.

وشهد المغرب، في شهر أكتوبر الماضي، انتخابات لتجديد كل أعضاء المستشارين، في تماشٍ مع دستور 2011.

ويتواجد على رأس الغرفة الثانية للبرلمان، بعد انتخابه، وحكيم بنشماش، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.

وتحافظ أحزاب المعارضة، بلغة الإحصائيات، على غالبية مقاعد غرفة المستشارين.

وتحافظ غرفتا البرلمان على نظام الدورتين الاثنتين، في الانعقاد سنويا، دورة خريفية، تمتد ما بين أكتوبر وفبراير، ودورة ربيعية ما بين أبريل ويونيو.