المغرب يفكك خلية خططت لـ"عملية إرهابية نوعية"

أعلن المغرب، الأربعاء، عن تفكيك خلية إرهابية جديدة، تتكون من 4 عناصر من المعتقلين السابقين في سجون المغرب على خلفية قضايا الإرهاب.

ويتوزع المعتقلون الجدد على مدن مكناس في وسط المغرب، وتطوان ومرتيل، في شمال المملكة المغربية.

وكشفت التحريات، بحسب الرباط، أن فرداً واحداً من هذه الخلية "سبق أن قاتل في الساحة السورية العراقية".

وخططت هذه الخلية الإرهابية الجديدة "لاستغلال الخبرات العسكرية الميدانية التي اكتسبها" هذا المقاتل السابق في العراق وسوريا، في صفوف "داعش"، من أجل "تنفيذ عملية إرهابية نوعية" في المغرب.

ويقف وراء تفكيك هذه الخلية مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع للمخابرات الداخلية المغربية، في سياق سياسة الرباط الاستباقية "للتصدي للتهديدات الإرهابية".