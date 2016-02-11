البرلمان المغربي يصادق على أول قانون لـ"الفنان المهني"

صادق مجلس النواب المغربي، الغرفة الأولى للبرلمان، أمس الأربعاء في جلسة تشريعية على "قانون الفنان وتنظيم المهن الفنية" ليكون أول قانون خاص بهذه الفئة.

وثمن الممثل التلفزيوني والسينمائي، والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ياسين أحجام، في كلمة له بالمناسبة هذا القانون واصفاً إياه بـ"المنصف للفنانين"، مذكرا بأن إعداد القانون "انطلق بتنظيم كتلة العدالة والتنمية، ليوم دراسي حول قانون الفنان".

وبحسب البرلماني المغربي، فإن الإعداد جرى بالتشاور مع الفنانين والمبدعين المغاربة، كما أن نجم الدراما المغربية، الراحل محمد البسطاوي، شارك في إعداد هذا القانون.

وفي كلمته الرسمية، قبل المصادقة النهائية على قانون الفنان، شدد عبدالله البقالي، عن كتلة حزب الاستقلال المحافظ والمعارض، أن "الفنان المغربي في حاجة إلى إعادة اعتبار"، منتقدا بشدة، سياسات مهرجانات مغربية، لتقديم كل أشكال الاهتمام بالفنانين الأجانب، في مقابل تجاهل تام للفنانين المغاربة.

وأشار البرلماني المغربي المعارض إلى أن الدراما والسينما قطاعان اقتصاديان، يمكنهما أن يدرا دخلا ماليا مستمرا، ويتحولان إلى "جزء من الدخل الوطني".

ويتطلع الفنانون المغاربة إلى أن يساهم القانون الجديد، في توفير "الحماية الاجتماعية والمهنية والإبداعية"، خلال مسيرتهم الفنية.

ويعاني عدد من الممثلين التلفزيونيين والمسرحيين والسينمائيين، من "نهايات حزينة"، وسط ظروف اجتماعية وإنسانية مؤلمة جدا، فيقعوا ضحية للإهمال وللنسيان، وسط ضعف في الإمكانيات المالية، أو فقر مدقع في بعض الحالات.