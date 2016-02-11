الصحة المغربية: عدم تسجيل أي حالة زيكا

أكدت وزارة الصحة المغربية عدم "تسجيل أية حالة إصابة" بفيروس زيكا في المملكة إلى "حد الآن".

ففي بلاغ صحافي حصل مراسل "العربية" على نسخة منه، شددت الصحة المغربية على "اتخاذ حزمة إجراءات احترازية"، في "تماشٍ مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

ومن أهم هذه الإجراءات، بحسب الرباط، "تعزيز نظام المراقبة الوبائية من أجل الترصد والكشف المبكر لأية حالة إصابة قادمة من الدول الموبوءة" عبر العالم، مع "دعم قدرات المختبرات الوطنية/القومية للصحة العامة"، و"توفير المستلزمات الطبية اللازمة".

تعزيز المراقبة الاستباقية

وتتجه السلطات الصحية المغربية إلى "تعزيز نظام المراقبة الأنتمولوجية/ الأوبئة، ومكافحة النواقل"، و"اعتماد نظام المراقبة، والتتبع لحالات صغر الرأس لدى المواليد" الجدد.

ومن آليات الاستباق الصحي المغربي "تحسيس وإخبار المسافرين المتوجهين إلى الدول الموبوءة حيال الاحتياطات والوسائل الوقائية من فيروس زيكا"، مع "توزيع مطويات وملصقات في المطارات المعنية بالرحلات تجاه البلدان الموبوءة".

وستعزز المصالح المغربية "إجراءات مكافحة النواقل" للفيروسات في المطارات والموانئ البحرية، وفي "داخل الطائرات والبواخر القادمة من الدول الموبوءة"، وفق "اللوائح الصحية الدولية"، مع "إلغاء طلبات التبرع بالدم للأشخاص العائدين من البلدان الموبوءة لـ28 يوما، انطلاقا من تاريخ العودة".

الصحة المغربية: تنبيه للحوامل

ودعت الصحة المغربية إلى "استشارة الطبيب مباشرة بعد العودة من السفر" من الدول الموبوءة، "خاصة بالنسبة للنساء الحوامل"، و"اتخاذ الاحتياطات الوقائية، لضمان عدم انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي، باستعمال العازل الطبي لمدة 28 يوما، ابتداء من تاريخ العودة من السفر".